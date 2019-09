De stand-upcomedy van presentator Jandino Asporaat tijdens het voetbalgala op maandagavond viel niet bij iedereen in goede aarde. Dinsdag gaf Asporaat in de ochtendshow op Q-music toe dat de grappen mogelijk wat te hard waren.

Asporaat begon zijn stand-up met een sneer richting presentator en voetbalanalist Johan Derksen die eerder iets over het gebit van Asporaat had gezegd in zijn tv-programma Veronica Inside.

Asporaat maakte een grap over Derksen en het einde viel niet bij iedereen in de smaak. "Als je de kans krijgt om de mannen van VI een half uur eerder van de buis af te pleuren, neem ik die kans. Je weet, Johan Derksen is gewoon aan het koken in zwavel op dit moment. Johan Derksen, je moeder!"

Op Twitter reageerde de dochter van Derksen, Marieke Derksen, verontwaardigd: "Johan is zijn moeder verloren toen hij 31 was en ik mijn moeder toen ik net 12 was."

In de ochtendshow op Q-music geeft Asporaat toe dat zijn grappen wellicht wat te hard en verkeerd gekozen waren. Op de vraag of de comedian deze presentatieklus wel had moeten aannemen - aangezien hij had laten weten niets van sport te weten - reageert hij met een resoluut 'nee'.

"Los van de stand-up waren de gesprekken met de spelers allemaal erg leuk en heb ik een hele fijne avond gehad", aldus Asporaat.