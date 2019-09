De familie Meiland, bekend van het SBS6-programma Chateau Meiland, oriënteert zich op de Franse onroerendgoedmarkt om eventueel naar een ander kasteel te kunnen verhuizen. Dat vertelde Martien Meiland in de uitzending van maandagavond.

Chateau Meiland is tot eind 2020 helemaal volgeboekt. "Dit kasteel is eigenlijk al veel te klein. Het moet groter. Er is zo veel belangstelling: we kunnen die mensen allemaal niet herbergen", aldus Meiland.

"We kijken daarom rond naar iets anders. Want het huidige kasteel is ook wel aardig groot, maar als we iets leukers en beters vinden, dan weet je het niet met ons."

Chateau Meiland is een realityserie rondom de gelijknamige familie die een bed and breakfast in Frankrijk opzet.

Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 al mee met het programma Ik Vertrek, waarin ze een kasteel om wisten te bouwen tot een succesvol hotel. Na twee jaar besloot de familie wegens heimwee terug te keren naar Nederland.