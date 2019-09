Dotan bevestigt dat hij een vriend heeft. De zanger vertelt in een interview met Johnny de Mol in het programma Waar is de Mol? dat er een "bijzonder iemand" in zijn leven is.

De zanger onthult dat hij niet eerder voor zijn homoseksualiteit is uitgekomen, omdat het hem in zijn carrière werd afgeraden. Hij vertelt al sinds jonge leeftijd te weten dat hij op mannen valt, maar het gevoel kreeg dat hij niet helemaal zichzelf kon zijn in zijn carrière.

"Dat is me toch altijd wel een beetje bijgebleven. Het heeft me lang gekost om te komen waar ik nu ben en het van mezelf te accepteren en er happy mee te zijn", aldus Dotan. Ook legt hij uit dat hij het moeilijk vond ervoor uit te komen door zijn Israëlische achtergrond. Hij vond het dan ook niet eenvoudig om het aan zijn vader te vertellen. "Het heeft lang gekost voordat hij het kon accepteren. Dat gesprek was niet makkelijk."

Hoewel Dotan eerder hoopte dat de gevoelens weg zouden trekken, wil hij zich er niet langer voor schamen. "Ik wil juist graag kinderen en trouwen en al die dingen", aldus de zanger. Over zijn huidige partner voegt hij toe: "Ik wil heel graag de rest van mijn leven met hem samen zijn."

Dotan ziet hereniging met moeder niet gebeuren

In het programma spreekt Dotan ook open over zijn band met zijn ouders. Zo vertelt hij dat zijn band met zijn vader hersteld is nadat ze elkaar vijf jaar niet zagen toen Dotan een puber was.

Zijn band met moeder Patty Harpenau lijkt echter voorgoed beschadigd. "Ik heb helaas moeten beslissen om het contact met haar te verbreken. Dat komt denk ik ook niet meer goed. Dat is heel verdrietig, maar het is wel het beste voor mij", aldus de zanger.

Ook blikt de zanger terug op een bewogen jaar nadat de Volkskrant onthulde dat hij gebruik maakte van neppe accounts om zijn populariteit te vergroten. Hij kwam in een storm van kritiek terecht. "Als ik erover praat krijg ik kippenvel van hoeveel schaamte ik er nog over voel", zegt hij wanneer De Mol hem vraagt naar het verzonnen verhaal over een leukemiepatiënt die Dotan zou hebben ontmoet na een optreden.

Hij benadrukt dat hij zichzelf niet zielig wil vinden, maar zegt wel "donkere momenten" te hebben beleefd in de nasleep. "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld. Er waren echt momenten waarop ik dacht dat het voor mij niet meer hoefde." De zanger zegt na een jaar hard werken, dichter bij zichzelf te zijn dan ooit.

Dotan kwam onlangs terug met de nieuwe single Numb en geeft op 23 september zijn eerste concert in meer dan een jaar. De zanger treedt dan op in Paradiso.