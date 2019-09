Danny Vera heeft maandagavond in Veronica Inside gereageerd op de reddingsactie die hij afgelopen vrijdagochtend verrichtte toen hij een bewusteloze man uit de Herengracht in Middelburg haalde.

"Dit was echt schrikken, dus ik wil er geen hobby van maken", aldus de zanger.

Een hond gedroeg zich vrijdag vreemd aan de rand van het water, vlak bij de woning van Vera. Een voorbijgangster zag vervolgens een man in het water liggen. De zanger kwam op het geblaf van de hond af, sprong in het water en haalde het slachtoffer naar de kant. "Er gaat heel wat door je heen als je zoiets ziet. Hij kwam bovendrijven en spartelde niet of zo, dus ik dacht: misschien ligt 'ie er al wel heel lang. Het was dus echt schrikken."

"De drenkeling ligt nog steeds op de intensive care, maar is vandaag wel bij kennis gekomen", vertelde Johan Derksen in het voetbalpraatprogramma. De analist complimenteerde Vera vervolgens met zijn heldhaftige actie.

"Het leuke aan dit trieste geval is bovendien dat de hond van die man zo dankbaar is dat hij niet meer bij Danny is weg te slaan. Dat beest begrijpt dus blijkbaar wat er gebeurd is," aldus Derksen.

De zanger bevestigde dat verhaal: "De hond liep vandaag weer bij ons over de Herengracht en toen hij me zag, kwam hij naar me toe en begon me overal te likken. Dat is dan weer wel heel erg leuk."