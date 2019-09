Kevin Hart herstelt voorspoedig van de rugoperatie die noodzakelijk was na zijn auto-ongeluk. Dit laat de vrouw van de komiek weten aan journalisten die haar maandag opwachtten bij het ziekenhuis waar hij wordt verpleegd, meldt TMZ.

Met Hart "komt het helemaal goed" volgens Eniko Hart. Bronnen uit de omgeving van de veertigjarige komiek lieten eerder weten dat de operatie succesvol is verlopen.

De komiek moest onder het mes nadat hij eerder die dag betrokken was bij een auto-ongeluk vlak bij Los Angeles. Hart zou volgens The Blast alweer ter been zijn en heeft gesproken met zijn familie en de artsen.

Hart reed niet zelf toen zijn auto in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur (lokale tijd) in Malibu van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De bestuurder raakte ernstig gewond. Een vrouwelijke inzittende had geen medische hulp nodig.

In eerste instantie kon de komiek en acteur zelf het voertuig verlaten en naar huis terugkeren. Later werd hij alsnog met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.