Dwayne 'The Rock' Johnson heeft voor zijn bruiloft met Lauren Hashian niemand ingehuurd om de ceremonie te regelen. Op Instagram laat de acteur weten dat alles op de dag was geregeld door het bruidspaar zelf, hun familieleden of eigen personeel.

"Mijn grootste doel was privacy, en om dat voor elkaar te krijgen hebben we geen weddingplanners of andere externen ingehuurd", laat Johnson weten bij twee nieuwe reeksen foto's van de bruiloft.

"Het eindresultaat was spectaculair en Lauren en ik zijn eeuwig dankbaar voor de mensen die ons hebben geholpen op deze dag. We houden van onze familie en jullie liefde en steun betekende alles voor ons."

Op de foto's is onder meer de menukaart te zien, een aantal hapjes en het moment waarop Johnson een toast uitbrengt met dochter Jasmine (3) op zijn arm. De acteur en zijn kersverse vrouw hebben samen ook nog dochter Tiana (1). Johnson is ook vader van Simone (18) uit een eerder huwelijk. Zij is niet te zien op de foto's.