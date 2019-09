De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart (40) ligt met ernstig rugletsel in het ziekenhuis nadat hij zondagnacht een auto-ongeluk heeft gehad. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ.

Het ongeluk gebeurde iets voor 01.00 uur 's nachts lokale tijd in de heuvels van Malibu, ten westen van Los Angeles. Hart reed niet zelf, maar zat in de wagen met een vrouw en een man die de auto bestuurde.

De bestuurder en Hart hebben ernstig letsel aan hun rug overgehouden aan de crash. De vrouw had geen medische hulp nodig.

In een video is te zien hoe de auto, een van zijn eigen oldtimers, door een hek is gereden en in een diepe greppel terecht is gekomen. Het dak van de auto is compleet ingedeukt. De bestuurder van de auto had volgens de politie geen alcohol gedronken.

Volgens ooggetuigen werd Hart door zijn eigen beveiligingsteam opgepikt en naar huis gebracht. Uiteindelijk werd daar besloten om de komiek toch naar het ziekenhuis te brengen.

Ophef over Oscarpresentatie

Kevin Hart is een Amerikaanse acteur en stand-up comedian. Hij is te zien in films als Jumanji: The Next Level en Hobbs & Shaw. Ook leent hij zijn stem aan Snowball in de animatiefilm The Secret Life of Pets.

Kevin Hart kwam vorig jaar in het nieuws kwam omdat hij eerst de Oscaruitreiking zou presenteren, maar zich terug trok omdat er ophef was ontstaan nadat hij door oude tweets in opspraak raakte. In de berichten op sociale media schreef de acteur en comedian homofobe teksten.