De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart ligt met ernstig rugletsel in het ziekenhuis nadat hij zondagnacht een auto-ongeluk heeft gehad, meldt entertainmentwebsite TMZ.

Het ongeluk gebeurde iets voor 1.00 uur 's nachts lokale tijd in de heuvels van Malibu, ten westen van Los Angeles. De veertigjarige Hart reed niet zelf, maar zat in de wagen met een vrouw en een man die de auto bestuurde.

De bestuurder en Hart hebben aan de crash ernstig letsel aan hun rug overgehouden. De vrouw had geen medische hulp nodig.

In een video is te zien hoe de auto, een van Harts eigen oldtimers, door een hek is gereden en in een diepe greppel is terechtgekomen. Het dak van de wagen is compleet ingedeukt. De bestuurder had volgens de politie geen alcohol gedronken.

Volgens ooggetuigen werd Hart door zijn eigen beveiligingsteam opgepikt en naar huis gebracht. Uiteindelijk werd daar besloten om de komiek toch naar het ziekenhuis te brengen.

Kevin Hart voor zijn 'Menace'. (Foto: Bruno Press)

De auto waarin Kevin Hart zat, is een Plymouth Barracuda die hij zichzelf afgelopen juli cadeau had gedaan voor zijn veertigste verjaardag. Op zijn Instagram-pagina plaatste hij trots een foto waarop hij met zijn nieuwe aanwinst poseerde. "I added some more muscle to the family for my 40th", schreef hij erbij. Hij verwees daarmee naar zogenoemde muscle cars, auto's met een grote cilinderinhoud en een speciale uitrusting.

Kevin Hart heeft de auto de bijnaam 'The Menace' gegeven. Hij eindigde zijn post met de hashtag #MuscleCarLover.

Jumanji, Oscars en stand-upkomedie

De Amerikaanse acteur en stand-upcomedian is te zien in films als Jumanji: The Next Level en Hobbs & Shaw. Ook leent hij zijn stem aan het personage Snowball in de animatiefilm The Secret Life of Pets. Ook zou Hart een jaar geleden de Oscars presenteren, maar zag daar van af toen een paar oude tweets in opspraak kwamen.