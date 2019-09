Veel bekende mensen zijn zaterdag te gast op het huwelijk van de Britse zangeres Ellie Goulding (32). Onder anderen Katy Perry en haar verloofde Orlando Bloom en komiek Jimmy Carr werden gefotografeerd in York, de plaats waar de bruiloft plaatsvindt.

Ook zanger James Blunt en zijn vrouw zijn te gast op het huwelijk, evenals Sarah Ferguson, de hertogin van York, en haar dochter prinses Beatrice.

De Love Me Like You Do-zangeres en Casper Jopling trouwen zaterdag in de kathedraal in York, schrijft The Sun.

Ruim een jaar geleden werd bekend dat Goulding en kunsthandelaar Jopling gaan trouwen. Het stel zou aan elkaar zijn voorgesteld door de Britse prinses Eugenie, zus van Beatrice. Ze zijn inmiddels ruim 2,5 jaar samen.

Eerder had de zangeres een relatie met Ed Sheeran. Hij schreef het nummer Don't nadat ze was vreemdgegaan.