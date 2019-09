Tineke de Nooij heeft nog weinig last van ouderdomskwalen. De 78-jarige radiopresentatrice zegt in De Telegraaf dat er weleens wat dingen spelen en dat ze met een stok loopt, maar wil daar "niet te veel over zeuren".

"Mensen die steeds klagen: mijn hart, mijn weet ik veel. Daar houd ik niet zo van", gaat De Nooij verder. "Gewoon lekker doorgaan en dingen doen. Het heeft ook voordelen. Mijn boodschappen worden nu netjes in de auto gezet."

De Nooij verloor vorig jaar haar man Peter. Zijn dood hakte er flink in bij de radiomaakster. "Veel meer nog dan ik had kunnen denken. Je kunt ook zeggen: aan zijn lijden van ruim dertien jaar is een einde gekomen. Dat is ook wel zo, maar je moet toch door dat hele rouwproces heen."

"Maar gelukkig zijn er vrienden die leuke dingen met me doen. Lekker weg af en toe, en mijn werk natuurlijk. Dat heb ik teruggebracht van vijf dagen in de week naar twee. De eerste weken had ik geen idee wat ik met die extra vrije tijd aan moest, maar nu vraag ik me af hoe ik het vroeger allemaal gedaan heb."