Airen Mylène en Taeke Taekema zijn in verwachting van hun tweede kindje, maakt de presentatrice vrijdag bekend op Instagram.

"Are we ready voor this?! Waaah!!! Wat een mega mooi cadeau in deze hectische en emotionele tijd. Een tweede kleine mogen verwelkomen met de allerleukste!", schrijft Mylène bij een foto van een echo.

Amper twee weken terug overleed de vader van Mylène. Taekema laat op Instagram weten blij te zijn dat hij nu goed nieuws met zijn volgers kan delen. Ook roemt hij zijn "krachtige" vriendin.

De presentatrice en oud-hockeyer leerden elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol? in 2015. In maart vorig jaar verwelkomden ze een zoontje, Bodhi.