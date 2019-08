Paniek om een bericht van Fred van Leer, Dave Roelvink heeft geleerd van zijn fouten en Matthijs van Nieuwkerk praat alleen maar over geld. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

De perfecte uitsnede, een filtertje of drie en de perfecte tekst: de meeste mensen zijn zo een half uur verder voor een bericht op sociale media terechtkomt. Op Twitter, Instagram, Facebook en Snapchat is er niets te gek om zoveel mogelijk likes of reacties te ontvangen.

Als je een paar duizend volgers hebt moet je nog strikter zijn, zo bleek deze week, toen Fred van Leer op Twitter in een bericht "vaarwel en bedankt" schreef en de politie even later zijn deur forceerde. De fans van de stylist maakten zich ernstige zorgen dat hij zichzelf iets aan had gedaan en belden voor de zekerheid meteen de politie.

Nu plaatst Fred regelmatig korte, grappig bedoelde berichtjes en is de hashtag #daaaaagschat zijn lievelingstag, maar dit bericht was geen grapje en absoluut niet van hem afkomstig: iemand had zijn Twitteraccount gehackt en besloot een "grapje" uit te halen.

"Er werd door hem een bericht geplaatst op Twitter", aldus de stylist. "Een aantal mensen heeft toen bezorgd de politie gebeld. De politie nam dat serieus en stond toen met drie man in uniform voor de deur. Dat zou ik normaal best leuk vinden, maar niet midden in de nacht als ik slaap en ze de deur forceren."

In totaal belden zeventien mensen naar de politie, allemaal mensen die het hartstikke goed bedoelden, maar voor Fred was het niet echt prettig. Met de stylist gaat het verder gewoon goed en het slot is inmiddels vervangen. En hopelijk het wachtwoord van zijn Twitteraccount ook.

Een ezel stoot zich geen drie keer aan dezelfde steen

Van je fouten kun je leren, maar dat blijkt toch iedere keer niet voor iedereen te gelden. Friends-acteur Matthew Perry werd deze week gesignaleerd in slechte toestand, Giel Beelen heeft al meerdere keren dronken achter het stuur gezeten en Lindsay Lohan lijkt geen afscheid te kunnen nemen van de fles.

Dave Roelvink is anders: hij maakt twee keer een vergelijkbare fout, maar doet dat geen derde keer. De zoon van Dries Roelvink heeft zijn leven gebeterd en drinkt al vier maanden niet. Verstandig in zijn geval, want iedere keer als hij gaat drinken lijkt het fout te gaan.

Wie herinnert zich niet de video die in 2014 verscheen waarop Dave wild feestend stond, met een naakte dame in een jacuzzi. En vorig jaar werd hij nog klemgereden door de politie toen hij dronken achter het stuur zat en 180 kilometer per uur reed, waar hij 100 mocht. Die tijd heeft Dave nu achter zich gelaten.

"Ik drink al vier maanden niet meer", aldus de 25-jarige Dave in de YouTube-serie Concentrate. "Je gaat wel nadenken door fouten in het leven. Omdat ik heel negatief begonnen ben was dit wel een soort licht traumatisch gevoel dat je dan weer al die negatieve shit krijgt."

Lange tijd kende iedereen de dj vooral van zijn misère en was het voor mensen die hem niet persoonlijk kenden moeilijk om hem anders te zien. "Dat is wel heel kortzichtig maar goed, dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Toen ging ik meer programma's doen en toen zagen mensen mijn ware aard en toen viel het allemaal toch wel mee."

Of Dave nu voor altijd biertjes afslaat is de vraag, maar dronken achter het stuur zitten heeft hij echt wel afgeleerd.

Zakken vol (met geld)

Iedere keer dat je ergens binnenloopt gaat het over je salaris. Men gaat er vanuit dat je trakteert, over een lening aan een vriend zou jij niet moeilijk moeten doen en hoezo zou jij nog voor de uitverkoop moeten gaan? Geld genoeg toch.

Als mensen dan ook nog gaan discussiëren of jij al dat geld wel waard bent, wordt het echt vervelend. Jij haalt immers het geld binnen voor het bedrijf, jij bent degene die de meeste dingen moet doen en zonder jou zouden andere mensen ook weer minder geld verdienen.

Matthijs van Nieuwkerk is het inmiddels dan ook wel zat: waarom moet er iedere keer gepraat worden over zijn inkomsten? De presentator van De Wereld Draait Door en College Tour ziet iedere zoveel maanden zijn eigen naam weer terugkomen met de vraag of hij niet veel te veel geld verdient.

Ook Özcan Akyol, die de presentator sprak voor Sterren op het doek begon er over, vertelde Matthijs aan tafel bij Eva Jinek. "jij sneed een aantal onderwerpen aan waar ik eigenlijk helemaal niet zo veel zin in had en waar ik eigenlijk wel mijn zakken vol van had. Ik dacht: beginnen we nou weer? Dat deed hij gewoon."

Matthijs vond het helemaal niet prettig dat hij zich er nu weer over uit moest laten, maar bedacht zich ook dat hij er in het openbaar eigenlijk nooit iets over zegt. "Wel tegen mijn vrienden of privé, maar ik deed gewoon sportief mee."

Hoewel de presentator het onderwerp zat is, ziet hij in dat er waarschijnlijk weinig aan te veranderen valt. Wellicht dat een overstap naar de commerciëlen, waar heel veel geruchten over gaan, een oplossing is? Dan kan in ieder geval niemand meer zeggen dat het "van onze belastingcenten" is.