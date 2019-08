Tino Martin en zijn vriendin Kimberley Kruiter zijn niet meer bij elkaar. Het management van de volkszanger laat aan Privé weten dat de twee dit gezamenlijk hebben besloten.

Het stel kon hun carrières en privéleven niet langer combineren. "Iedereen zegt het altijd, maar het is echt zo; we hebben geen ruzie en gaan als goede vrienden apart verder met ons eigen leven. We zijn helaas te veel uit elkaar gegroeid. We leefden ieder ons eigen leven."

Kruiter heeft een eigen horecabedrijf in Amsterdam en Martin is druk met zijn zangcarrière. "Dat bracht zo veel stress en spanningen met zich mee dat het op een gegeven moment te veel botste. Kort door de bocht gezegd: we konden op het laatst niet meer met, maar ook niet zonder elkaar. Alle twee zijn we er kapot van, maar het is beter zo."

De 35-jarige zanger, die eigenlijk Eduard Martinus Kattenberg heet, brak in Nederland door met de single Jij liet me vallen. Later scoorde hij ook met nummers als Later als ik groter ben en Laat me leven, een duet met Gerard Joling. Hij scoorde dit jaar een hit in de Nederlandse Top 40 met het lied Zij weet het.