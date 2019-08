Een van de halfbroers van Prince is overleden. Alfred Jackson was een van de zes broers en zussen van de zanger die als erfgenamen werden aangewezen. De muzikant liet naar verluidt zo'n 200 miljoen dollar (181 miljoen euro) achter.

De zus van Prince, Tyka Nelson, maakte het overlijden van haar halfbroer bekend op Facebook. "Vanmorgen is mijn geliefde oudere broer heengegaan", schreef ze donderdag. Ze bedankte iedereen die altijd "zo aardig" is geweest voor haar halfbroer, die 66 jaar werd.

Volgens TMZ is vastgesteld dat Alfred, die dezelfde moeder had als Prince, een natuurlijke dood is gestorven.

De oud-luchtmachtpiloot was een van de eerste familieleden die met de media spraken na de dood van de zanger. Hij liet destijds weten dat hij de zanger al jaren niet had gesproken, maar zijn carrière had gevolgd en erg trots op hem was. "Ik mis mijn broer, want mijn broer was alles voor me. Hij is een legende, dat is hij echt."

Na de dood van Prince in april van 2016 bleek de zanger geen testament te hebben opgesteld. Na enig juridisch getrouwtrek binnen de familie werden het jaar erop zus Tyka, halfzussen Sharon en Norinne en halfbroers John, Omar en Alfred aangewezen als erfgenamen.