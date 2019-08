Een dertigjarige man is woensdagochtend (lokale tijd) opgepakt bij het huis van Taylor Swift toen hij probeerde de toegangspoort van het huis van de zangeres in de Amerikaanse staat Rhode Island te forceren. De man claimde de singer-songwriter telefonisch te hebben gesproken en met haar te gaan trouwen, meldt TMZ.

Swift was op het moment van de inbraakpoging niet thuis. De fan had geen wapens op zak en is door politieagenten meegenomen naar het ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek. De man was eerder ook al gesignaleerd bij het huis van de zangeres, twee weken eerder hield hij zich al op in de omgeving.



De zangeres, die dit jaar nog in de hitlijsten stond met You Need to Calm Down, heeft vaker aandacht gehad van fans die nadrukkelijk contact met haar zochten.

Zo werd vorige maand een 32-jarige man opgepakt in een park vlak bij dezelfde woning. De arrestant had een honkbalknuppel en gereedschap om sloten te forceren bij zich en verklaarde naar verluidt dat hij Swift "weer eens wilde spreken".

In september 2018 kreeg een 26-jarige stalker een contactverbod nadat hij Swift brieven stuurde waarin hij dreigde de artiest te verkrachten en vermoorden. In april van dat jaar ontving een stalker die tweemaal in Swifts huis in New York inbrak nog een celstraf van vier jaar.