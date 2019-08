Winonah de Jong, de vrouw van profvoetballer Nigel de Jong, laat bij iedere transfer van haar man al hun spullen meeverhuizen in een zeecontainer. Dit vertelt de 37-jarige modeontwerper in een interview in Grazia (€).

"Er zijn mensen die vragen: 'Neem jij altijd al je spullen mee?' Ja, ik laat al onze spullen verschepen in een 41-footcontainer", laat de Jong weten. "De kinderen moeten hun eigen bed en speelgoed hebben. Ik zou nooit in een kil, gemeubileerd huis trekken. Dat is een van de voorwaarden, heb ik tegen Nigel gezegd. De clubs doen daar nooit moeilijk over. Happy wife, happy player."

In 2018 verhuisde het gezin van Istanboel naar de rijke oliestaat Qatar, waar Nigel de Jong speelt voor de club Al Shahania. Volgens de voetbalvrouw is transparantie het geheim van een succesvol nomadengezin. "Ik maak er nooit een groot issue van als we moeten verhuizen. Zodra we weten dat het officieel is, deel ik dat met de kinderen. Ze weten dat dit bij ons leven hoort. Het belangrijkste is dat thuis 'thuis' wordt."

Anders dan gebruikelijk in de rijkere kringen van het welvarende Qatar hebben ze geen nanny, butler of chauffeur. "Prima als dat goed voelt, maar tot nu toe rooien Nigel en ik het prima samen", zegt de eigenaresse van modelabel WINONAH. "Nigel traint maar één keer in de avond en alle wedstrijden zijn in Doha, dus hij hoeft niet meer te reizen. Hij heeft veel meer tijd, kan mij helpen als ik moet werken of in het buitenland zit. Dan is hij thuis met de kinderen. Als ik het nog drukker krijg, kan die nanny altijd nog."

Winonah en Nigel de Jong zijn sinds 2004 getrouwd en zijn ouders van dochter Isaura-Siënna en zoon Kyan. Ze woonden voorafgaand aan het Qatarese Doha onder meer in Hamburg, Manchester, Milaan, Los Angeles en Istanboel.