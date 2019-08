Joëlle Witschge, die onlangs voor het eerst moeder werd, twijfelt of ze ooit nog eens zou bevallen in Zuid-Korea. Zowel tijdens als na de geboorte van haar zoon Rio merkte ze cultuurverschillen met Nederland. Dat vertelt ze in een zelfgeschreven artikel in Grazia.

"De gynaecoloog sprak een beetje Engels", schrijft de 27-jarige Witschge over haar bevalling. "Maar het team eromheen niet. Dat is lastig communiceren. Zeker als je pijn hebt."

"Het was ook wel weer grappig", gaat het model verder. "Op een gegeven moment waren we de weeën aan het tellen. Er stonden vier vrouwen om me heen. Eentje daarvan sprong bij drie ineens over naar zeven. Ze kon niet tot tien tellen in het Engels, haha. Dave (Witschges verloofde, red.), verplicht gekleed in een gekke, lange doktersjas met slippers, en ik kregen er de slappe lach van."

Witschge vertelt verder hoe zusters tijdens de bevalling plotseling een vlecht in haar haar legden en hoe ze veel pijn kreeg toen de drain voor de ruggenprik uit haar rug bleek te zijn geschoten. "De arts riep: 'Kom op, nog tien minuten persen.'" Haar zoon werd vervolgens geboren "op de luide klanken van een Disney-achtig muziekje, dat ineens door de boxen schalde. Schijnt hier gebruikelijk te zijn."

'Ze keken me aan alsof ik een mishandelaar was'

Ook na de bevalling bleek het er in Zuid-Korea anders aan toe te gaan dan in Nederland. "In Zuid- Korea worden vrouwen pas na 21 dagen ontslagen uit het ziekenhuis en moeten ze 100 dagen thuisblijven om rust te houden met de baby. Ik dacht na vijf dagen: ik ga lekker een boodschapje halen met Rio."

"Dat vonden ze maar niets op straat. Ik was een bezienswaardigheid. Er werden foto's van ons gemaakt: 'God, wat een kleine baby.' Ik ben er gewoon op uit blijven gaan, maar elke keer als ze hoorden hoe jong hij was, keken ze me aan alsof ik een of andere mishandelaar was. 'Wat? Is de baby twee weken oud? Je bedoelt zeker twee máánden?' Als ik dan met mijn hoofd schudde, kreeg ik een afkeurende blik."

Witschge verhuisde in januari met profvoetballer Dave Bulthuis naar Zuid-Korea vanwege zijn sportcarrière. Het stel werd daar op 3 juni ouders van hun eerste kind.