Kelly Clarkson eiste tijd in het opnameschema van haar talkshow om haar kinderen naar school te brengen, vertelde de 37-jarige zangeres in een woensdag verschenen interview met People.

De belangrijkste baan van de oud-winnares van American Idol is volgens Clarkson zelf moeder zijn van haar vier kinderen. De opnames van The Kelly Clarkson Show beginnen daarom pas na Clarksons ochtendritueel met haar gezin.

"Ik wil dat mijn kinderen op de eerste plaats komen. Tijdens het plannen van de opnames van mijn show bedacht ik me dat ik ook de kinderen naar school moest brengen. Ik ben bovendien ook altijd degene die ze 's avonds in bed legt", aldus Clarkson. "Je moet prioriteiten stellen en aan anderen duidelijk maken wat voor jou belangrijk is. Daar moet je je niet schuldig over voelen."

De presentatrice heeft niet de illusie een supermoeder te zijn. "Sommige dagen verberg ik me op het toilet om te huilen als het me te veel wordt. Het gebeurt iedere ouder dat hij of zij denkt: doe ik het verkeerd met mijn kinderen? Of doe ik het juist goed? Wat dat betreft heb ik geen idee. Vast en zeker een beetje van allebei."

Clarkson is sinds 2013 getrouwd met Brandon Blackstock, die sinds hun huwelijk ook haar manager is. Ze kregen samen dochter River en zoon Remy. Clarkson is ook stiefmoeder van Blackstocks dochter Savannah en zoon Seth uit een eerdere relatie.