Jandino Asporaat verkoopt theaters uit, scoort hoge kijkcijfers met zijn programma's en wordt door fans positief benaderd, maar toch merkt de komiek dat hij niet echt van zijn succes kan genieten.

"Ik creëer en ik wil dat iedereen om me heen geniet. Maar om heel eerlijk te zijn, geniet ik zelf niet", aldus de 38-jarige Asporaat in gesprek met AD. Volgens de komiek weet hij dat hij alles heeft wat hij wil hebben, maar beseft hij het niet echt.

Asporaat is in zijn achterhoofd altijd bezig met de angst om dingen te verliezen. Op jonge leeftijd werd hij daar regelmatig mee geconfronteerd: hij moest werken om zijn familie te helpen omdat zij alles waren kwijtgeraakt en geen geld hadden.

Asporaat groeide op op Curaçao, in een arme familie. In zijn jonge jaren sliep hij op de grond en moest hij zijn behoefte doen in de bosjes. "Ik heb het over echte armoede. Als je kon eten, was je rijk. Ik weet heel goed hoe het is om niets te hebben. Ik weet hoe het is om 'niks' te verliezen. Ik had maar een beetje, en zelfs dat ben ik kwijtgeraakt."