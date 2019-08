Radio-dj en muzikant Edwin Evers was maandag 26 augustus de eerste gast in het negende seizoen van Waar is de Mol?. In het SBS-programma praatte hij met Johnny de Mol onder meer over het overlijden van zijn vader. Plaats van handeling was Liverpool, want Evers is een groot fan van The Beatles.

Evers vertelt in het interview over het kansloze gevecht dat zijn vader vijf jaar terug leverde: "Hij kreeg een hersenbloeding en was nog goed toen hij in het ziekenhuis aankwam. Hij herkende mij meteen en dan denk je: dit is de nulmeting, vanaf hier wordt het weer beter."

"Daarna brachten ze hem echter naar een andere kamer. Toen we daar een half uur later kwamen, kon hij helemaal niks meer. Dat is bizar. Dan zit je er de hele week naast en bij elk klein beetje dat het beter gaat, hoop je dat hij er misschien nog doorheen komt. Maar nee, dat was hopeloos."

Als Evers nu zijn moeder in het ouderlijk huis bezoekt, blijft dat volgens hem nog altijd moeilijk. "Alles is nog exact zoals het was. Dus als je daar de sleutel in de voordeur steekt en je komt binnen, dan denk je dat hij daar gewoon zit. Harrie Jekkers heeft daar een fenomenaal mooi nummer over geschreven. Daarin beschrijft hij precies wat ik voel als ik daarheen ga. Hij zingt dan ook: 'Sinds jij er niet meer bij bent, is de lol er wel vanaf."

"Ik heb alles tegen mijn vader gezegd wat ik wilde zeggen. Maar wij zijn thuis niet van de 'ik hou van je'. Dat is denk ik nooit gezegd bij ons, maar er is geen seconde geweest dat ik het niet gevoeld heb."

Moeder van Evers werd ook ziek

Een jaar na het overlijden van zijn vader kreeg de moeder van Evers de diagnose darmkanker. "Ze zeiden dat ze niets meer voor haar konden doen. Toen vroeg ik aan die arts: 'Kunnen jullie niets doen of kunnen ze het nergens?' Dat was haar redding, want toen kwam het antwoord: 'Ja, als je maar lang genoeg zoekt, wil iemand het vast wel proberen.' Toen dacht ik: oké, hier moeten we zo snel mogelijk weg."

Een ziekenhuis in Amsterdam bood vervolgens uitkomst. "De dokter daar vertelde binnen twee dagen te willen opereren en zei dat mijn moeders kansen heel goed waren. En dat terwijl we een week eerder dus te horen hadden gekregen dat ze niet lang meer te leven zou hebben. Dan word je gek. Inmiddels zijn we vier jaar verder."

Evers vond het een bizar verhaal: "Een paar maanden na de operatie lag er een briefje op de keukentafel met de tekst: 'Ik ben even de stad in.' Daar heb ik een foto van gemaakt. We hadden namelijk niet verwacht dat zo'n briefje er ooit nog een keer zou liggen."