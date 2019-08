De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is een feit. Ook bekend Nederland geniet én zweet dinsdag tijdens het warme weer, zo delen ze in berichten op sociale media. Een overzicht van de leukste foto's.

Nouri, de jongste zoon van Ali B, viert dinsdag zijn eerste verjaardag. De rapper heeft zijn zoon meegenomen naar het strand, waar de twee genieten van het leven en de zon. Veel bekende vrienden van Bouali, onder wie Boef, Patrick Kluivert en Najib Amhali, feliciteren hem met de verjaardag van zijn zoon.

Tooske Ragas is druk bezig met de training voor het nieuwste seizoen van Dancing with the Stars, dat binnenkort weer terugkeert bij RTL. Dinsdag bracht Bibian Mentel een bezoek aan de dansstudio. De voormalig olympisch kampioene werd onlangs opnieuw gediagnosticeerd met kanker, maar is desondanks voornemens om haar deelname aan het dansprogramma gewoon voort te zetten. "Wat geweldig je weer zo stralend te zien, Bibian", schrijft Ragas.

Wytze de Jager werd 's middags al achter de barbecue gezet. Tegen zijn verwachtingen in slaagde hij erin om deze keer een eetbaar stuk vlees af te leveren. "Mijn gezicht als de entrecote een keer niet zo taai als een schoenzool van de barbecue komt", schrijft de radio-dj bij een vrolijke foto van zichzelf.

Terwijl de mussen van het dak vallen, werden Bettina Holwerda en haar echtgenoot Jim Bakkum voor een shoot in een winteroutfit gehesen. Waarom het bekende stel op de foto moest, wil het duo niet vertellen. Wél dat het erg warm was. "Nu zijn we gesmolten", schrijft de musicalactrice.

Ferry Doedens is niet bang om iets intensiever te bewegen met dit weer en stapte dinsdag op zijn fiets voor een tocht door Amsterdam. "Soul full of sunshine", schrijft de acteur bij de foto.