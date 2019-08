De politie is in de nacht van maandag op dinsdag het huis van Fred van Leer binnengedrongen nadat ze door zeventien fans en bekenden van de presentator werd gealarmeerd naar aanleiding van een verontrustend bericht op zijn Twitter-pagina. De stylist laat inmiddels weten dat het goed met hem gaat en dat de tweet afkomstig was van een hacker.

Volgens Van Leer gaat het om een lolbroek op Twitter, zo zegt hij in een video die hij dinsdag op Instagram plaatste.

Deze persoon, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, plaatste een bericht met de tekst "vaarwel en bedankt". De tweet is inmiddels verwijderd van zijn pagina.

"Er werd door hem een bericht geplaatst op Twitter", aldus Van Leer. "Een aantal mensen heeft toen bezorgd de politie gebeld. De politie nam dat serieus en stond toen met drie man in uniform voor de deur. Dat zou ik normaal best leuk vinden, maar niet midden in de nacht als ik slaap en ze de deur forceren."

De stylist en presentator is "still alive en kicking", zo laat hij weten. Er is inmiddels een nieuw slot op zijn deur geplaatst.