De Zweedse aanklager gaat niet in hoger beroep tegen de straf die rapper A$AP Rocky tegen zich hoorde eisen, melden Zweedse media dinsdagochtend.

Hoewel de aanklager, Daniel Suneson, van mening is dat de Amerikaanse artiest harder gestraft had moeten worden, gaat deze niet in hoger beroep. De aanklager eiste zes maanden celstraf.

"Het is niet bewezen dat A$AP Rocky en zijn twee begeleiders hele, dan wel stukgeslagen flessen hebben gebruikt tijdens de mishandeling. Toch denk ik dat hij een hogere straf zou hebben verdiend dan de voorwaardelijke celstraf. Ik zal echter niet in hoger beroep gaan, omdat de drie mannen schuldig zijn bevonden en het hof heeft geoordeeld dat zij niet uit noodweer handelden. Het was belangrijk om dat op te helderen", aldus Suneson in gesprek met de Zweedse nieuwswebsite HBL.

De advocaat van A$AP Rocky heeft nog niet laten weten of zijn cliënt wel in hoger beroep wil gaan.

A$AP Rocky en beveiligers mishandelden negentienjarige man

De Amerikaanse rapper werd op 14 augustus door de Zweedse rechter schuldig bevonden aan het mishandelen van een negentienjarige man. Het slachtoffer ontvangt een totale schadevergoeding van 12.500 Zweedse kronen (zo'n 1.164 euro). De vergoeding moet worden betaald door Rakim Mayers, zoals de rapper echt heet, en zijn twee persoonlijke beveiligers die samen met hem zijn veroordeeld. De eis was 13.000 euro.

Daarnaast draaien de mannen op voor de juridische kosten van het slachtoffer, die neerkomen op een bedrag van ruim 18.000 euro. Mayers moet het grootste gedeelte van het bedrag betalen. Ook moeten de drie ieder zo'n 75 euro overmaken naar een fonds voor geweldslachtoffers.