De rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein is uitgesteld door de nieuwe aanklacht van actrice Annabella Sciorra. De zitting is verplaatst naar 6 januari. Dit werd maandagmiddag bekendgemaakt in de rechtbank, meldt AP.

De aanklacht moet eerst verder onderzocht worden voordat het proces kan plaatsvinden. Volgens de aanklagers was de aanklacht nodig als basis voor de getuigenis van Sopranos-actrice Sciorra. Ze claimt dat de filmproducent haar in 1993 verkrachtte.

Het is de derde aanklacht in het strafdossier van Weinstein wegens seksueel overschrijdend gedrag. Ook actrice Rose McGowan klaagt Weinstein aan. Een eerdere aanklacht, van actrice Ashley Judd, is geseponeerd.

De filmproducent ontkent alle beschuldigingen van seksueel misbruik. Weinsteins advocaten proberen het proces uit de media-aandacht te halen met een verzoek om de rechtszaak op een andere plek te laten plaatsvinden dan New York.