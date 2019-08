Earth Alliance, een initiatief dat in juli door Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs en Brian Sheth is opgezet, heeft 4,5 miljoen euro toegezegd om het Amazoneregenwoud te beschermen en behouden na de hevige branden die er al weken woeden.

DiCaprio plaatste een boodschap van de organisatie op zijn Instagram-pagina, waarin dit werd bekendgemaakt.

"Nadat zondag het noodfonds ten behoeve van het Amazonewoud is opgericht, werkt Earth Alliance samen met lokale partners en verschillende gemeenschappen om hen te steunen in het beschermen van leefgebieden aldaar."

"Het fonds doneert geld aan vijf verschillende organisaties in het gebied. Earth Alliance zet zich in om de natuur te beschermen. Wij zijn zeer bezorgd over de huidige crisis in de Amazone, waarmee onderstreept wordt hoe belangrijk de delicate balans tussen het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van de daar levende volkeren is", luidt de boodschap.

DiCaprio maakt zich al jaren hard voor het milieu en gebruikte vaker zijn bekendheid om mensen alert te maken op de veranderingen in het klimaat.