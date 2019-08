De man die Frits Wester per e-mail heeft bedreigd en veroordeeld werd tot een werkstraf van zestig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk, is in hoger beroep gegaan.

Wester vertelt dit zondagmiddag in een interview met Toine van Peperstraten op NPO Radio 2.

"Ik praat er liever niet over", meldt Wester aan Van Peperstraten. "Maar ik kreeg onlangs een brief van het Openbaar Ministerie dat de man in hoger beroep is gegaan. Hij mag echter geen contact meer met mij opnemen en geen rare dingen meer zeggen."

De veroordeelde man, Remco J., had een eigen politieke partij en wilde meedoen aan de Europese verkiezingen, maar kreeg hiervoor van RTL geen zendtijd. Uit onvrede begon hij toen de e-mails met vervelende inhoud te sturen aan Wester. Daarom deed Wester destijds aangifte.