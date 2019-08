Voormalig alpineskiester Lindsey Vonn, olympisch kampioene van 2010, gaat trouwen met ijshockeyer P.K. Subban.

"Ik kan niet wachten om de rest van m'n leven door te brengen met deze gekke, vriendelijke, knappe, hyperactieve en gulle man", schrijft Vonn bij een video op Instagram.

Het koppel ontmoette elkaar in 2017 bij een sportshow, toen Vonn nog een relatie had met Kenan Smith. Daarvoor was de skiester ruim twee jaar samen met topgolfer Tiger Woods.

Vonn won in haar skicarrière uiteenlopende prijzen, waaronder 82 wereldbekerwedstrijden. Daarmee bleef ze slechts vier overwinningen verwijderd van de legendarische Zweedse recordhouder Ingemar Stenmark. Begin 2019 liet ze weten vanwege fysieke problemen te gaan stoppen met skiën. Op de WK in het Zweedse Are behaalde ze nog een bronzen medaille op de afdaling.

Subban is bekend door zijn carrière als ijshockeyer in de NHL. Tegenwoordig speelt hij bij de New Jersey Devils. Daarnaast komt hij uit voor het Canadese nationale team.