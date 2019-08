Waldemar Torenstra en Sophie Hilbrand zijn al bijna twee jaar verloofd. Toch lijkt een huwelijk niet aanstaande te zijn.

"Een huwelijk organiseren is vooral gedoe", aldus Hilbrand. In december vorig jaar maakte ze op de radio tussen neus en lippen bekend dat ze weleens ten huwelijk gevraagd is door Torenstra. Dat aanzoek bleek destijds al een jaar geleden en we zijn inmiddels dus alweer bijna twee jaar verder.

In de uitzending van RTL Boulevard vrijdag werd het stel aan de tand gevoeld over waarom er nog geen huwelijksklokken hebben geklonken. Niet de gastenlijst, drukke agenda of het niet kunnen vinden van een locatie zijn de boosdoeners, het stel vindt een huwelijk organiseren vooral gewoon veel gedoe.

"We hebben het er weleens over: zullen we nou nog gaan trouwen? Het is toch wel leuk om een groot feest te geven", zegt Torenstra. Maar Hilbrand vindt zichzelf daarvoor veel te chaotisch. "Ik vind het knap dat mensen dat gefixt krijgen naast alles wat ze nog meer moeten doen in het leven."

Waar het stel het wel volmondig met elkaar over eens is, is dat de uitspraak ‘Wil je met mij trouwen? Ja!’ eigenlijk al voldoende is. "Dan ben je eigenlijk al een beetje getrouwd", zegt Hilbrand.

'Trouwen is toch een beetje een eindstation'

"Met het zeggen dat je verloofd bent, geef ik aan dat er maar één iemand is waarmee ik zou willen trouwen en ik hoop dat dat gewoon mijn leven blijft. Ik heb vaak het gevoel dat trouwen ook een beetje een eindstation is en daar houd ik niet zo van, ik houd de boel graag in beweging", aldus een lachende Torenstra.

Hilbrand voegt er nog aan toe dat ze het vooral voor haar ouders erg leuk zou vinden: "Die verheugen zich daar natuurlijk op, en de kinderen!"

"We blijven de liefde gewoon enorm vieren en dat huwelijk, daar hebben we nog jaren de tijd voor", sluit Torenstra af.