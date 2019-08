Brody Jenner, de halfbroer van Kylie en Kendall Jenner, wil ondanks zijn recente scheiding trouwen met zijn nieuwe vriendin Josie Canseco, meldt The Daily Mail donderdag.

Brody Jenner vindt het vrijgezellenleven maar niets en ziet zijn vriendin, een Victoria Secret-model, als zijn vrouw wel zitten. Dit gaf hij te kennen nadat een paparazzo hem had gevraagd of hij met Canseco in het huwelijksbootje wil stappen.

Jenner leerde zijn nieuwe liefde Canseco kennen via gemeenschappelijke vrienden.

Jenner was eerder in Indonesië getrouwd met Kaitlynn Carter. De twee besloten in juli echter te gaan scheiden. Ze waren niet voor de Amerikaanse wet getrouwd.