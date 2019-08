Actrice Imanuelle Grives moet langer in voorlopige hechtenis blijven, meldt de raadkamer van Antwerpen maandagmiddag. De actrice werd ruim een maand geleden opgepakt voor drugsbezit op het Belgische festival Tomorrowland.

De raadkamer van Antwerpen heeft besloten dat Imanuelle Grives voorlopig nog in hechtenis moet blijven. Het onderzoek van Imanuelle Grives is afgerond en overgedragen aan de correctionele rechtbank van Antwerpen. Het is nog niet bekend wanneer het proces zal plaatsvinden.

De zaak van de actrice werd maandag achter gesloten deuren behandeld. Grives werd in juli betrapt met meer dan honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine. Ook in de Airbnb-woning die de actrice huurde werden drugs aangetroffen.

Actrice bereidde zich voor op een rol

De verklaring van Grives was dat zij zich probeerde in te leven in een personage voor een film en daarom de drugs bij zich had. Hoewel het even duurde voor daar meer duidelijkheid over kwam, zei filmproducent Rodney Leysner later tegen NU.nl dat Grives inderdaad gecast was voor de film Suriname, een nieuwe versie van de gelijknamige film die in 2011 te zien was in Surinaamse en enkele grote Nederlandse bioscopen.

Grives' rol wordt overgenomen door Fajah Lourens.