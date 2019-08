Miley Cyrus is donderdag op Twitter heel openhartig over haar verleden en relatie met haar ex-partner Liam Hemsworth. In een reeks tweets reageert ze op geruchten die de ronde doen over de reden dat de relatie tussen de zangeres en de Australische acteur voorbij is.

Zo schrijft Cyrus het te accepteren dat ze door het leven waarvoor ze koos 100 procent transparant moet zijn naar haar fans, van wie ze houdt. Ze accepteert echter niet dat er leugens rondgaan over iets dat ze naar eigen zeggen niet gedaan heeft: vreemdgaan. "Ik heb niets te verbergen", aldus de Amerikaanse.

Vervolgens maakt ze een opsomming van rebels gedrag uit haar verleden. Zo zegt ze dat het geen geheim is dat ze in haar jeugd veel gefeest heeft en dat ze niet alleen rookte, maar ook allerlei drugs heeft uitgeprobeerd.

Ook zegt ze dat ze relaties verpest heeft en in het verleden meermaals ontrouw geweest is. De 26-jarige zangeres schrijft ook dat ze ooit van de filmset van Hotel Transylvania werd verwijderd omdat ze een penistaart voor Hemsworth kocht en er in het openbaar aan likte.

Ze sluit haar opsomming af met de opmerking dat er van haar waarschijnlijk meer naaktfoto's op het internet circuleren dan van elke andere vrouw in de geschiedenis.

'Ben gezonder en gelukkiger dan ik in lange tijd geweest ben'

Volgens de zangeres was ze echter wel serieus toen ze haar huwelijk met Hemsworth aanging. Naar eigen zeggen is ze volwassen geworden en zijn er geen geheimen te ontrafelen als het om haar gestrande huwelijk gaat. "Je mag me een twerkende, wiet rokende, brutale hillbilly noemen, maar ik ben absoluut geen leugenaar", aldus Cyrus.

De zangeres zegt op een punt in haar leven te zijn dat ze gezonde keuzes voor zichzelf moet maken en dat dit er een van is. "Ik ben gezonder en gelukkiger dan ik in lange tijd geweest ben", sluit ze af.

Tot op heden is er nog geen reactie van haar ex-man Hemsworth opgedoken.