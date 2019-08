Tv-kok Jamie Oliver heeft in de documentaire Jamie Oliver: The Naked Chef Bares All, die woensdagavond in Engeland op tv te zien was, huilend toegegeven dat de val van zijn restaurantimperium zijn eigen schuld is geweest.

"We werden te roekeloos, waren te eigenwijs", zegt Oliver onder meer in de docu. "We dachten dat alles wat we zouden doen wel goed zou gaan."

Eerder dit jaar stevende de keten al op een faillissement af en werd uitstel van betaling aangevraagd. Dat mocht uiteindelijk niet baten: in mei werd het grootste deel van Olivers restaurants failliet verklaard en kregen duizenden medewerkers het slechte nieuws te horen.

Waar eerst nog met beschuldigende vinger richting directeur en Olivers zwager Paul Hunt werd gewezen, neemt Oliver nu zelf de schuld op zich. "Ik ben er kapot van. Alles in mijn macht heb ik uiteindelijk gedaan om het onderste uit de kan te halen. Ik heb elke kaart gespeeld, elke truc geprobeerd, elk contact ingeschakeld. Niets mocht baten."

Oliver zegt dat hij ervan heeft geleerd en dat hij het in de toekomst nooit meer op dezelfde manier zal aanpakken.