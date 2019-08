Waar veel BN'ers de komende weken languit op een strandbedje liggen, zijn er ook zeker wat bekende namen te vinden die in de zomer hard doorwerken. NU.nl belt met een paar van deze sterren en vraagt hen: wat ga jij doen in de zomermaanden? Deze keer: Jan Versteegh, die de studio induikt voor spelprogramma's Echt waar?! en Lingo.

Waarom werk jij door deze zomer?

"Omdat ik het leukste werk van de wereld heb! Ik zit midden in de opnames van Lingo (vanaf maandag te zien bij SBS, red.) en volgende week begin ik met Echt waar?!. Allebei heel tof om te mogen doen. Het doorwerken valt trouwens wel mee hoor. Het is deze zomer een beetje fiftyfifty geweest. Ik ben ook twee weken op vakantie geweest."

Heb je vaker in de vakantie/zomerperiode doorgewerkt?

"Toen ik nog leraar was, zat ik helemaal vast aan niet werken in de zomer. Maar met televisie is dat totaal anders. Soms werk je in het weekend, soms heel vroeg of juist laat, de andere keer weer in het buitenland. Je hebt nooit echt vaste tijden."

Heb je vroeger zomerbijbaantjes gehad?

"Toen ik twaalf was, had ik m'n eerste zomerbaantje, als tomatenplukker. Ik geloof dat ik 3,50 gulden per uur kreeg. Zwart betaald, omdat ik eigenlijk te jong was. Daarna kreeg ik al snel een tijdschriftenwijk, een vaste lijn in de week, elke vrijdag. Ook geen vetpot. Maar dat was vooral leuk als Oud en Nieuw eraan kwam en je iedereen prettige feestdagen kon gaan wensen. Ik heb een keer 500 gulden bij elkaar verzameld. Voor een vijftienjarige is dat natuurlijk een fortuin."

Wat zijn de leuke en minder leuke dingen aan werken in de zomer?

"Ik heb heel fijne tijden gehad wanneer het in Nederland winter was en ik voor een reportage bijvoorbeeld naar Afrika mocht. Je vergeet dan hoe het thuis is en slaat een groot deel van de winter over. Als je terugkomt, realiseer je je opeens hoe relaxed dat is geweest."

"Maar als je het echt over de Nederlandse zomer hebt, is er niet per se iets wat leuker wordt. Hoewel een festivalreportage natuurlijk heerlijk is in het zonnetje."

"Het vervelendst aan werken in de zomer is als je de hele dag in de studio staat, je na afloop je vrienden belt om te vragen of ze iets leuks willen doen en je dan te horen krijgt dat ze al de hele dag op het strand hebben gelegen en nu naar huis gaan. Dan realiseer je je opeens dat het al die tijd heerlijk strandweer is geweest."

"Maar goed, het kan natuurlijk ook zo warm zijn dat de mussen van het dak vallen. Dan ben je blij dat je binnen mag staan. En nogmaals: eigenlijk vind ik het helemaal nooit vervelend om te werken. Ik doe wat ik het leukst vind, beter dan dat wordt het niet."

Je zei dat je al vakantie hebt gevierd deze zomer. Waar ben je heen geweest?

"Twee weken naar Frankrijk. Lekker rustig met de auto naar een huisje, zwembadje erbij. Onze jongste is pas vier maanden. Dan heb je niet zo'n behoefte meer om in een nachttrein door een dampend Aziatisch land te rijden."

Zijn er na al je reizen voor BNN überhaupt wel plekken die je nog wil zien?

"Oh er is nog zo veel te zien, hoeveel ik ook heb mogen reizen. Je hoeft niet eens heel ver weg, Europa is ook zo mooi. Maar ik zou ook nog wel eens door Nieuw-Zeeland willen trekken met een camper. En ik zag pas foto's van Coen Swijnenberg die door Canada reed. Zo, dáár is het mooi! Ik ben weleens in Vancouver geweest voor een reportage, maar zo'n reis met een camper lijkt me te gek."

"Met jonge kinderen wil ik dat niet per se, maar dat is ook juist heel fijn. Je privéleven gaat echt een versnelling omlaag. Op vakantie kun je er rustig een uur over doen om bij de supermarkt te komen. Een beestje hier, een bloemetje daar, een speeltuintje verderop. Ontzettend lekker, twee weken in Frankrijk op die manier."

Wat is je mooiste herinnering aan werken in de zomer?

"Misschien klinkt het een beetje zoetsappig, maar die mooiste herinneringen krijg ik nu, elke dag als ik thuiskom. M'n dochter is bijna twee en als die de autodeur hoort dichtslaan, komt ze met een noodvaart op me afgerend, zo hard als die korte beentjes het toelaten. Geweldig vind ik dat."

Vorige week spraken we Suzan en Freek voor deze rubriek. Zij wilden graag van je weten met wie je een team zou willen vormen als je zelf mee zou doen aan Lingo.

"Poeh, goeie vraag. Ik zie de woorden echt niet altijd. Ik zou dus iemand bij me moeten hebben die het niveau omhoog tilt. Ik denk dat mijn vrouw heel goed zou zijn, maar die zou nooit meedoen aan een televisieprogramma."

"JP, die weer terugkeert als jurylid, zou perfect zijn. Die heeft zo'n bizarre woordenkennis. Pas werd er gevraagd of iemand wist wat een oenau was. Binnen een seconde riep hij meteen dat dat een tweetenige luiaard was. Zo'n medekandidaat zou ik goed kunnen gebruiken."

Suzan en Freek vroegen zich ook meteen af wie je ideale tegenstander zou zijn.

"Sowieso iemand met een kleinere woordenkennis dan ik. M'n dochter van bijna twee speel ik er nog wel uit denk ik."

Volgende keer spreken we Cato van Dijck, zangeres van festivalband My Baby. Wat wil je van haar weten?

"Ik krijg op festivals altijd een enorm vakantiegevoel. Heb jij dat ook nog steeds als je op al die verschillende locaties speelt?"

Jan Versteegh heeft als Lingo-presentator het stokje overgenomen van Lucille Werner. (Foto: Reinier Bergsma)