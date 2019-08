Zangeres en rapper Famke Louise gaat deze Kerst een rol spelen in The Christmas Show in de Ziggo Dome. Dat maakt RTL Boulevard donderdag bekend.

RTL Boulevard meldt dat Famke Louise de rol van de fee genaamd Fresh zal vertolken. De zangeres zou erg enthousiast zijn over de rol.

"Mijn personage wil er altijd goed uitzien. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn nog twee andere feeën, die ook ontzettend leuk zijn. Het karakter is best wel gebaseerd op mij. We hebben veel gemeenschappelijke kenmerken."

De vijfde editie van The Christmas Show vindt plaats op 21 en 22 december en is gebaseerd op het verhaal van Doornroosje. Naast Famke Louise zijn ook Carlo Boszhard en Celinde Schoenmaker te zien in de show.