De Spaanse oud-koning Juan Carlos (81) moet komende zaterdag een hartoperatie ondergaan. Dat meldt het Spaanse nieuwsmedium ABC.

Het voormalig staatshoofd zou in juni bij een medische check het advies hebben gekregen voor een hartoperatie. De aangekondigde procedure is dus een geplande ingreep.

Juan Carlos is sinds zijn troonsafstand in 2014 vanwege zijn slechte gezondheid niet vaak meer in het openbaar te zien. Zo is hij meerdere keren geopereerd aan zijn knieën en heupen, waardoor hij slecht ter been is.

Ook zijn vele vermeende buitenechtelijke relaties waren een reden voor hem om de openbaarheid steeds meer te schuwen, behalve bij officiële gelegenheden waarbij zijn aanwezigheid was vereist.

Eerder deze maand was de oud-koning wel nog aanwezig bij een zeilwedstrijd in Finland. Zelf zeilde hij vroeger op hoog niveau. Zo deed hij mee aan de Olympische Spelen van 1972.