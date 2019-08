De Britse prins Harry en Meghan Markle halen zich de woede van de media op de hals, Martien Meiland is 'nep', en hoe zit het nou met André Hazes en Monique Westenberg? Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Hoe compenseer je alle tripjes met een vliegtuig, de rondjes die je met de auto rijdt en al het plastic dat je in een jaar gebruikt? Helpt het planten van een boom? Is geld aan een goed doel geven voldoende? Of moet je stoppen met dierlijke producten eten?

Meghan Markle en prins Harry doen al het bovenstaande, en meer. Het stel heeft al gezegd niet meer dan twee kinderen te willen om hun ecologische voetafdruk niet nog groter te maken en Meghan is al jaren veganist. En toch is het niet voldoende.

De Britse pers is wederom woedend op de hertog en hertogin. Nu lijkt Meghan het sowieso al niet goed te kunnen doen bij de journalisten, die zich al kwaad maakten over haar outfits, hoe ze zoon Archie vasthoudt en haar gasthoofdredacteurschap voor Vogue, maar nu heeft ze het echt gedaan. Het stel blijkt namelijk rond te vliegen in een privévliegtuig en dat is vanwege alle uitingen over zorgen om de wereld totaal in het verkeerde keelgat geschoten bij de tabloids.

Zo vlogen Meghan, Archie en Harry meerdere keren naar Nice om een weekendje met Elton John door te brengen en werd met het privévliegtuig ook al een bezoekje aan Ibiza gebracht. Niet al te best voor het milieu, al dat heen en weer vliegen.

Omdat het Britse koningshuis eigenlijk zelden reageert op dergelijke verhalen, besloten de vrienden van het stel zich nu toch eens uit te spreken. Elton John nam het op voor de zoon van zijn goede vriendin Diana. "Ik voel me verplicht om Harry en zijn gezin te beschermen tegen onnodige aanvallen van de pers, die in Diana's geval hebben bijgedragen aan haar dood."

Ook Ellen DeGeneres, die het koppel in Engeland ontmoette om over natuurbeheer te praten, greep in. "Ze zijn ontzettend nuchter en gepassioneerd. Stel je voor dat je overal kritiek op krijgt terwijl je de wereld juist mooier wil maken."

Hoe echt is realitytelevisie nou echt?

Waar we er bij Big Brother ruim twintig jaar geleden nog wel redelijk van op aan konden dat de ruzies, relaties en uitspraken allemaal echt waren, kunnen we daar bij de hedendaagse realitytelevisie al lang niet meer van uitgaan.

Bij Temptation Island, Utopia en Love Island vraag je je toch regelmatig af hoe vaak de regie heeft gezegd dat twee mensen met elkaar moeten praten of dat een bepaald onderwerp aan bod moet komen. Hoe echt is realitytelevisie nou echt?

Bij Chateau Meiland dachten we onvervalst te kunnen zien hoe Martien en consorten hun leven leiden in Frankrijk, maar op de voorpagina van Story wordt getwijfeld hoe oprecht Martien in zijn doen en laten is.

"Martien speelt een rol. Dat kan niet anders. Want zo ben je niet. Hij is zijn eigen decor", aldus een kritische Jacques d'Ancona. "De totale rol van die ex-vrouw, die nu weer zijn echtgenote is, dat is pasklaar gefabriceerd. Daar zijn ze in gegroeid omdat het een succesvol format opleverde."

De andere BN'ers in het blad twijfelen minder aan de oprechtheid van Martien, en ook de hoofdpersoon zelf, die een interview aan AD gaf, stelt ons gerust: alles is echt.

"Vraag het aan onze gasten die 's ochtends na het ontbijt de auto in stappen. Die zullen allemaal zeggen dat we identiek zijn aan wat je ziet op tv. Alsof je zo de serie binnenstapt. Ik wilde zelf ook zo authentiek mogelijk zijn. Niet allemaal verzonnen toestanden, daar had ik helemaal geen zin in."

Het tweede seizoen van de serie staat op het punt te beginnen en wie echt geen genoeg krijgt van Martien, kan binnenkort ook nog Cash of Trash kijken, waarin hij als presentator fungeert. SBS moet wel oppassen voor een overkill, waarschuwt televisiemaker Bert van der Veer. "Want je wilt hem op de buis, maar je wilt ook dat de kijker hongerig wordt en naar hem gaat uitkijken. En blijf vooral jezelf."

Van je fouten moet je leren, maar dat lukt niet altijd

"Ik had gewoon even tijd nodig om te zien wat ik miste. Nu besef ik dat Monique de ware is. We zijn dolgelukkig." Het zijn de woorden waarmee André Hazes vorig jaar zijn relatiecrisis met Monique Westenberg afsloot. André had geleerd van hun tijd uit elkaar en wilde zijn leven beteren.

Een overvolle agenda, dagenlang op pad en nooit thuis: het werd de relatie van André en Monique anderhalf jaar geleden fataal. De zanger ging op zichzelf wonen, maar merkte al snel hoe erg hij zijn zoon en zijn vriendin miste. De twee gingen samen op vakantie en kwamen daar tot de conclusie toch echt samen verder te willen.

Gelukzalige interviews volgden: André vertelde hoe blij hij was weer rust in zijn hoofd te hebben, Monique was opgelucht dat ze er zo goed uit waren gekomen en ook de fans vierden dat alles nu weer koek en ei was.

André schreef een emotioneel album, Anders, en was eerlijk over de moeilijke periode. De les leek geleerd en de 25-jarige zanger vertelde dat hij van plan was Monique ten huwelijk te vragen.

Een paar weken terug kwam daar verandering in. Story kreeg van bronnen te horen dat het niet goed zou gaan tussen André en Monique, de fans vroegen op Instagram waarom ze geen foto's samen meer plaatsten en een verhaal over een affaire met Nikkie Plessen volgde.

Hoewel André en Nikkie allebei lieten weten dat de verhalen echt niet klopten, houdt Story vast aan het verhaal en publiceerde het een foto van de twee in een club, hand in hand. En nog meer bronnen vertellen dat het niet goed gaat in de relatie.

De roddels zijn nu zelfs zo wijdverspreid dat er enkele uren voordat André op bezoek kwam bij NPO Radio 2 nog uitgebreid grappen over de relatieperikelen werden gemaakt.

Weekend heeft een totaal ander verhaal dan Story: zij hebben bronnen gesproken die beweren dat het tussen Monique en André juist goed gaat en dat we vooral niet uit moeten sluiten dat hij haar in oktober tijdens zijn concerten in Ahoy ten huwelijk vraagt.

André zei donderdagavond zelf in RTL Boulevard dat hij het niet over zijn relatie wilde hebben. "Da's eigenlijk iets wat ik liever niet wil bespreken. Wij houden heel veel van elkaar, en zij is een fantastisch wijf. Iedereen heeft weleens wat. De focus ligt op onze zoon."