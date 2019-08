Martien Meiland staat open voor een tweede relatie. De realityster hertrouwde begin dit jaar met zijn ex-vrouw Erica, van wie Meiland een paar jaar eerder was gescheiden nadat hij had verteld homoseksueel te zijn.

"Mocht het zijn dat er iemand langskomt, een leuke, vrijgezelle man die interesse heeft in mij, of Erica, of Caroline ... dat zou kunnen", aldus de 57-jarige Meiland in gesprek met AD.

Ondanks het succes van Chateau Meiland, waar rond de 600.000 mensen naar kijken, krijgt Meiland nog geen verzoekjes van vrijgezelle mannen.

"Nou, ik heb geen verzoekjes gehad, hoor. Vergeet niet, wij zitten alleen maar op het chateau. Wij gaan alleen maar naar de groothandel om eten en drinken te halen en Erica komt nog weleens in een bouwmarkt. Zeker nu we bezig zijn met het opfluffen van de tweede etage. Dus ik ben daar helemaal niet mee bezig."

Meiland en zijn vrouw Erica staan er wel voor open. "Daar hebben we het vooraf ook met elkaar over gehad. Maar dan moet ik iemand helemaal leren kennen, dan moet het nog klikken met de rest. Nee joh, nu even niet, hoor."