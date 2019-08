Duncan Laurence en zijn vriend Gerco Derksen hebben een punt achter hun relatie gezet. De 25-jarige zanger maakt het nieuws bekend via Twitter.

Laurence, die namens Nederland het Eurovisie Songfestival won met het lied Arcade, werd in Tel Aviv nog bijgestaan door Derksen.

De zanger schrijft in een bericht op sociale media over het einde van zijn relatie. "Geen spijt en geen verspilde tranen, want alles wat we voelden was echt. Toch doet het pijn als twee harten uit elkaar gaan, want we waren wel verliefd. Natuurlijk zullen we verdergaan naarmate tijd verstrijkt en voelen we dat het beter was voor ons allebei", schrijft hij in een Engelstalig bericht.

Laurence krijgt direct veel reacties van zijn volgers, die hij vervolgens geruststelt. "Ik ben oké en er is niemand dood. Liefde is nu eenmaal onverwachts. Ik beloof dat het zo goed is", reageert hij. Hij benadrukt ook dat hij nog steeds bevriend is met Derksen. De zanger zegt niets over de reden van de relatiebreuk.

De Songfestival-winnaar maakte onlangs bekend in Los Angeles aan nieuwe muziek te werken met producenten die eerder John Legend en Beyoncé bijstonden. Hij liet toen weten dat hij hoopt aan het einde van de zomer een tweede single uit te brengen. Er is nog geen officiële datum aangekondigd.