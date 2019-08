Connie Witteman is niet actief op zoek naar een nieuwe relatie en heeft geen behoefte aan daten, vertelt de 68-jarige oud-zangeres in een interview met Beau Monde.

Sinds een half jaar is Witteman weer vrijgezel, maar ze is niet actief op zoek naar een nieuwe relatie: "Ik heb geen bitterheid of wantrouwen naar mannen toe, zit prima in mijn vel. Aan daten heb ik geen behoefte. Ik zit ook niet op datingsites. Omdat ik bekend ben, maar ook omdat ik er niet aan moet denken. Ik sta open en nuchter in het leven. Als er een man komt, dan komt hij. En anders niet."



Als het gaat om het aangaan van vriendschappen heeft Witteman een voorkeur voor creatieve mensen: "Zij voelen mij goed aan. Verder is trouw belangrijk. Transparantie. Openheid. Eerlijkheid. Dat ik veel gays om me heen heb, is geen toeval. In een hechte vriendschap met heteromannen geloof ik niet. Van zitten komt liggen zei mijn moeder altijd. Je zit huilend op de bank in je kaftan of nachtjaponnetje, hebt verdriet en wilt een knuffel. Dat wordt moeilijk met een hetero. Zo'n man is toch niet van steen?"



Haar nieuwe hondje Lola - een teacup pomeranian - kan wel op veel knuffels rekenen. Witteman: "Lola blijft zo klein als ze nu is, er komt geen centimeter bij. In Nederland zijn maar een paar bruine teacup pomeranians. In principe hield ik niet van kleine hondjes, het zijn vaak van die keffertjes. Maar toen ik Lola zag, was ik verkocht."



Witteman heeft een heldere blik op de toekomst: "Ik ben 68, leef bij de dag. Heerlijk om elke ochtend gezond op te staan, ik heb nog geen pijn in de knietjes of op andere plekken. Aan mijn lijf merk ik niet dat ik ouder word. In mijn doen en laten ook niet. Ik zie het leven als een stokbrood. En op het laatste stukje wil ik het lekkerste beleg."