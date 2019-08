Larry King is voor de achtste keer gescheiden. Verschillende Amerikaanse media, waaronder TMZ, melden dat de 85-jarige televisiepresentator begin juni de papieren zou hebben getekend.

King was bijna 22 jaar getrouwd met Shawn Southwick. Vóór dat huwelijk was hij zeven keer eerder getrouwd, waarvan twee keer met Alene Atkins.

Geruchten over spanningen in het huwelijk van King en Southwick deden al langer de ronde. Zo verschenen er in 2010 al berichten dat de twee in scheiding lagen. Vanwege het welzijn van hun kinderen, die destijds elf en negen waren, bleef het echtpaar bij elkaar.

In april kwam King in het nieuws toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen voor een bypassoperatie. Artsen meldden toen dat de presentator goed herstelde en spoedig weer aan het werk zou kunnen.