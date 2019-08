Terry Bryant, de man die ervan werd verdacht in 2018 de Oscar van actrice Frances McDormand te hebben gestolen, wordt niet vervolgd. De aanklager in Los Angeles liet dinsdag weten geen heil meer te zien in de zaak.

McDormand won de Academy Award voor haar rol in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Ze gaf het beeldje af tijdens de officiële afterparty van de Oscars, het Governors Ball, om het te laten graveren. De Oscar was niet veel later spoorloos. Bryant plaatste verschillende foto's en video's op sociale media waarop hij de prijs in handen had. Hij werd bij de uitgang van het feest gearresteerd voor diefstal.

Tegenover lokale zender ABC7 liet de man dinsdag weten opgelucht te zijn dat hij de zaak achter zich kan laten. Hij heeft altijd volgehouden dat hij de Oscar slechts heeft meegepakt om ermee op de foto te gaan, en dat hij lang niet de enige was die dat die avond deed.

Zijn advocaat suggereerde dat het Openbaar Ministerie (OM )geen zaak had omdat McDormand geen aangifte wilde doen. Bryant had drie jaar celstraf kunnen krijgen als hij was veroordeeld voor het stelen van de Oscar.