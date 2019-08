Rapper Sjors (27), bekend van het tv-programma Man Bijt Hond, heeft kanker. Dat meldt een woordvoerder van het management van de rapper dinsdag bij 1Limburg.

De artiest zei eerder tegen Shownieuws dat hij een vlekje op zijn long heeft. Ondanks zijn ziekte wil de rapper blijven optreden. "Waar het kan, gaat het door", zegt een woordvoerder. "Iedereen heeft er begrip voor dat op basis van zijn gezondheid gekeken wordt waar hij wel en niet kan optreden."

Op zijn Instagram-pagina, die ingesteld is op privé, plaatste Rapper Sjors een foto waarop te zien is dat hij al een tijdje kaal is. De rapper heeft een moeilijke tijd achter de rug; in juni werd zijn rechterteelbal namelijk verwijderd.

Rapper Sjors was voor het eerst te zien in een aflevering van Man bijt hond, waarin hij zijn eerste videoclip opnam. Met de iconische woorden "Heb net pindakaas gegeten, dus", was hij in één klap bekend in Nederland.