YouTuber Felix Kjellberg (29), beter bekend onder zijn pseudoniem PewDiePie, is getrouwd met Marzia Bisognin (26).

"We zijn getrouwd", schrijft Kjellberg op Twitter. "Ik ben de gelukkigste man op aarde en ik ben zo blij dat ik mijn leven mag delen met deze fantastische vrouw."

Kjellberg en Bisognin, die sinds 2011 bij elkaar zijn, trouwden in Londen. Bisognin is regelmatig te zien in de video's van Kjellberg.

PewDiePie heeft ruim 99,5 miljoen abonnees op YouTube. Tot april van dit jaar had hij het grootste YouTube-kanaal ter wereld. Hij raakte een paar jaar geleden in opspraak omdat hij in diverse video's antisemitische grappen had gemaakt.