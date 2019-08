Youri Mulder was ontrouw na zijn voetbalcarrière. De negenvoudig international voelde na een leven dat volledig in het teken van de sport stond, een gemis dat hij wilde opvullen. Dat zegt hij in Humo.

"Het heeft vooral met het gemis van de sport te maken. Zowel het fysieke als alles eromheen. Dat afbeulen op de training, de stress om te presteren, de ontlading bij een doelpunt. Toen ik stopte met voetballen, ging ik vreemd. Er valt iets weg en je gaat dat compenseren", aldus de vijftigjarige Mulder in een dubbelinterview met hem en zijn vader Jan Mulder.

Laatstgenoemde vindt de verklaring van zijn zoon niet helemaal sluitend: "Onzin, Youri. Dat je de hort op gaat en meisjes ontmoet, komt gewoon omdat je meer tijd hebt. Je hoeft immers de dag erna niet te voetballen. Je zoekt er een psychologische verklaring achter, maar het is gewoon een praktisch gegeven."

'Ik zocht spanning, een nieuwe kick'

Maar de jonge Mulder is ervan overtuigd dat het vreemdgaan onderdeel was van een bredere, mentale kwestie: "Nee, het is wel psychologisch. Volgens mij ging ik vreemd om spanning te zoeken, een nieuwe kick te vinden. Terwijl ik dat vroeger in het voetbal had."

De 74-jarige Jan Mulder zegt in het gesprek met het Belgische tijdschrift geen behoefte aan affaires te hebben gehad. "Ja, het overkwam me ooit weleens, hoor. Dan liep ik uit een soort goedertierenheid tegen iemand aan. Toen ik stopte (met voetbal, red.), was ik vooral blij dat ik eindelijk eens op mijn gemak in een restaurant kon blijven zitten. En niet vóór het dessert naar mijn bed moest."

Op dit moment heeft Youri Mulder een relatie. Volgens uiteenlopende media zou het om een 23-jarige horecamedewerkster uit Enschede gaan die werkt aan een zangcarrière. Mulder heeft twee kinderen uit zijn huwelijk met zijn Noorse ex-vrouw.