Bibian Mentel is alweer thuis. De oud-snowboardkampioen werd donderdag 15 augustus geopereerd aan een tumor in haar nek en mocht maandag het ziekenhuis verlaten.

"De wond geneest goed, de constructie zit goed vast en Bibian voelt zich naar omstandigheden goed. Maar nu al naar huis, dat hadden we nooit durven dromen", schrijft Edwin Spee, de partner van Mentel, op Facebook.

Eind juli maakte de 46-jarige Mentel bekend dat de kanker voor de elfde keer was teruggekeerd, in de vorm van tumoren in haar nek en haar rug. Spee schrijft op Facebook dat Mentel twee tot drie weken moet aansterken en daarna weer zal gaan trainen voor Dancing With The Stars waar ze later dit jaar aan zal meedoen.

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd. Na een operatie in maart kon ze een tijd haar benen niet meer goed bewegen.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.