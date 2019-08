Sam Claflin, onder meer bekend van Peaky Blinders en The Hunger Games, gaat na een huwelijk van zes jaar scheiden van zijn vrouw Laura Haddock.

"We voelen niets dan liefde, vriendschap en respect voor elkaar en blijven onze kinderen samen opvoeden", schrijft de 33-jarige Claflin, die een zoon en een dochter heeft met Haddock, op Instagram in zijn Story.

De twee kregen in 2011 een relatie, nadat ze elkaar hadden leren kennen bij een auditie. Ze trouwden twee jaar later.

Haddock is actrice en was onder meer te zien in The Inbetweeners Movie. Claflin speelde Finnick Odair in de Hunger Games-films en speelt slechterik Oswald Mosley in het vijfde seizoen van Peaky Blinders, dat vanaf begin oktober te zien is op Netflix.