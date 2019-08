Chris Brown wordt niet vervolgd wegens de vermeende mishandeling van een fotograaf bij een nachtclub in Tampa, schrijft Pitchfork.

De zanger werd vorig jaar opgepakt na een optreden in West Palm Beach, net als Tampa in de staat Florida gelegen, vanwege de mishandeling die in 2017 zou hebben plaatsgevonden.

Brown (30) kwam de afgelopen jaren verschillende keren in aanraking met justitie. Begin dit jaar werd hij in Parijs opgepakt op verdenking van verkrachting, maar hij werd al snel weer vrijgelaten. Hij diende een aanklacht wegens laster in tegen de vrouw die hem beschuldigde.