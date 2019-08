Elton John neemt het op voor prins Harry en diens vrouw Meghan Markle, die in de Britse pers fel worden bekritiseerd omdat ze in korte tijd meerdere keren vlogen met een privévliegtuig. Volgens verschillende tabloids is dat niet te rijmen met Harry's liefde voor het milieu.

"De kwalijke berichtgeving van vandaag in de pers rond het privéverblijf van de hertog en hertogin van Sussex in mijn huis in Nice heeft mij diep verontrust", schrijft Elton John op Twitter.

"De moeder van prins Harry, prinses Diana, was een van mijn dierbaarste vrienden", gaat de zanger verder. "Ik voel me verplicht om Harry en zijn gezin te beschermen tegen onnodige aanvallen van de pers, die in Diana's geval hebben bijgedragen aan haar dood."

De zanger wilde het stel na een bewogen jaar, waarin ze ouders werden van Archie, graag een vakantie aanbieden en regelde een privévliegtuig voor ze. Ook zorgde hij ervoor dat de vlucht CO2-neutraal werd door een bijdrage over te maken aan Carbon Footprint.

"Ik heb veel respect voor de goede doelen die worden gesteund door Harry en Meghan en ik roep de pers op om te stoppen met het schrijven van onwaarheden."

Ook Ellen DeGeneres steunt Harry en Meghan

Ook Ellen DeGeneres, die het stel een keer ontmoette in Engeland en met ze praatte over natuurbeheer, neemt het via Twitter op voor het stel.

"Ze zijn ontzettend nuchter en gepassioneerd. Stel je voor dat je overal kritiek op krijgt terwijl je de wereld juist mooier wil maken."