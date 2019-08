Justin en Hailey Bieber zijn van plan om in september hun bruiloft te vieren. Het stel trouwde een jaar eerder al, maar tot een groot feest voor familie en vrienden kwam het niet.

TMZ meldt maandag op basis van bronnen dat het feest een jaar na het jawoord zal plaatsvinden. De zanger en het model beloofden elkaar op 13 september 2018 eeuwige trouw in het gemeentehuis van New York.

Het stel wilde de bruiloft niet eerder organiseren omdat ze eerst wilden werken aan hun persoonlijke problemen. Bieber kampt al langer met mentale problemen, maar zou volgens de entertainmentsite nu klaar zijn voor een feestje.

Wanneer de bruiloft precies plaats zal vinden is nog niet duidelijk, omdat de Biebers meerdere data zouden hebben uitgezet bij vrienden en familie. TMZ weet niet of het feest zal plaatsvinden in Canada, waar de zanger vandaan komt, of in de Verenigde Staten.