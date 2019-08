Marc van der Linden maakte in de tijd dat hij te zwaar was veel grappen over zijn gewicht. De koningshuisdeskundige dacht dat mensen die zelfspot van hem verwachtten.

"Als je dik bent, denk je bij binnenkomst meteen grappen te moeten maken om mensen voor je in te nemen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo luidruchtig ben, stil zijn vind ik prettiger", aldus de 49-jarige journalist in een interview in de Volkskrant.

"Het wordt ook een tweede natuur om grappen te maken over je gewicht. Dan had ik het over de taille van Kate (Middleton, red.) en zei ik: 'Nou, dames en heren, ik heb enkels gehad die dikker waren'."

Van der Linden viel in totaal 120 kilo af en leidt een ander bestaan, maar toch duiken de angsten uit zijn oude leven zo nu en dan weer op. Zo is hij soms bang om te vallen.

"Dat stamt uit de tijd dat ik dik was. Als je dan valt, kun je niet meer overeind komen. Want als je zo zwaar bent, trek je het niet om dat hele gewicht op één knie naar boven te duwen."